Кинопремьеры без угроз здоровью. Кинотеатр «Мир» – с заботой о зрителях

Пандемия коронавируса внесла коррективы в жизнь каждого человека. Сотрудники кинотеатра «Мир» ощущают значительный отток посетителей. Хотя заверяют, что предприняты все меры предосторожности. И, несмотря ни на что, в ближайшее время ожидается сразу несколько премьер. Обо всем подробнее – в нашем сюжете.

Ремонт снаружи и полная праздничная готовность внутри… Кинотеатр «Мир» работает, несмотря на сложную эпидемическую обстановку. Здесь максимально соблюдают меры предосторожности: обрабатывают зал, рассаживают зрителей на безопасной дистанции друг от друга. Но посетителей, тем не менее, стало заметно меньше. Через несколько часов состоится кинопоказ военной драмы «Подольские курсанты», зрителей будет немного, потому с социальным десантированием проблем не будет. На этой неделе в большом зале здесь покажут триллер «Страна грез», комедию «Комета Галлея», мультфильм «Полное погружение». Кинопоказы пройдут и в малом зале. В новом году ожидают сразу несколько премьер. Конечно, в полной мере насладиться просмотром фильма можно только на большом экране. Тем более, что зал кинотеатра оснащен по последнему слову техники. Летом в «Мире» завершилось масштабное переоборудование. Новейшая акустическая система буквально оживляет происходящее на экране.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ