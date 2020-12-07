Елочные базары в Мозыре начнут работать с 23 декабря. Широкий выбор новогодних деревьев предложит опытный лесхоз. Предприятие откроет сразу четыре специализированные точки продажи в разных районах города: на рынках «Привоз» и «Славянский», на стоянке у магазина «Мартин», и непосредственно на территории лесхоза. Елочные базары будут работать по 30 декабря включительно с 10 утра до 6 вечера. Что касается стоимости и размерного ряда, в ассортименте торговых точек традиционно будут ели, сосны, а также новогодние букеты и деревья в кадках. Пушистая красавица до 1метра в длину обойдется в 7 рублей, от 1 до 2 метров – в 9 рублей, от 2 до 3 метров – 12 рублей 60 копеек. Новогодние букеты планируют продавать по 2 рубля 50 копеек. Дерево в горшке будет стоить 24 рубля. Приобретая живое дерево, не забудьте взять документ, подтверждающий покупку: перевозя елку из одного населенного пункта в другой, вы сможете подтвердить факт ее законного приобретения.