Под Мозырем задержали потребителя психотропов

Бдительность проявили сотрудники Мозырской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира. 2 декабря около лесного массива вблизи садоводческого товарищества «Путеец» они заметили пустой «Фольксваген-Гольф». Инспекторы решили понаблюдать за авто. Вскоре из лесу вышли двое мужчин, при виде людей в форме один из них бросился бежать вглубь леса, при этом пару раз падал. Странное поведение вызвало со стороны инспекторов вопросы. Опросили второго гражданина, он оказался хозяином автомобиля. Ни оружия, ни каких-либо запрещенных предметов в автомобиле не было. А вот там, где упал второй мужчина, обнаружили полимерный сверток. О находке сообщили в Мозырский РОВД, на место происшествия была направлена следственно-оперативную группу. Содержимое в пакетике оказалось особо опасным психотропным веществом — пара-метилэфедрон (мефедрон) массой 1,82 г. Оперативники личность неизвестного беглеца установили. Им оказался 28-летний житель Калинковичей. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота психотропных веществ.