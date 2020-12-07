Сегодня в Гомельской области завершилась акция «Стоп-парковка». Она проходила с 3 по 7 декабря. Внимание сотрудников Госавтоинспекции в эти дни было обращено на проблему использования парковочных мест для инвалидов. В одном из рейдов вместе с инспектором побывала наша съемочная группа.

Акция «Стоп-парковка» стартовала 3 декабря. В течение 5 дней госавтоинспекторы Мозыря проводили рейды по выявлению и пресечению фактов незаконной парковки на местах для инвалидов. Как правило, такие парковочные места обозначены специальной разметкой или знаком, причем одинаковую силу имеет и то, и другое. Они располагаются ближе к входу, должны быть шире обычного. Для водителей с особым статусом зачастую проблематично припарковаться на специально отведенных для них местах. Стоянки у торговых центров, магазинов, на придомовых территориях занимают машины, чьи владельцы не очень-то принципиальны в вопросах соблюдения ПДД и абсолютно ни суеверны. И вопрос не всегда заключается в отсутствии свободных парковок. Особо проблемные места всегда на контроле госавтоинспекторов. 11 утра, понедельник. Пустых парковочных мест возле торгового центра «GLOBAL» достаточно. Место, обозначенное специальной разметкой, оказалось занято. Госавтоинспектор фиксирует нарушение на фотокамеру и выжидает положенные 5 минут. В этом случае парковка обойдется владельцу автомобиля в две базовых, то есть 54 рубля. Ответственность за нарушение не предусматривает ни предупреждения, ни какой-то минимальной суммы. Помимо штрафа по решению сотрудника ГАИ автомобиль может быть эвакуирован на штрафстоянку. Но на крайние меры, как правило, не идут. Не всегда дожидаются и самих водителей. Машину могут просто сфотографировать, а владельца пригласят в ГАИ постфактум. Фотографии, сопровождаемые заявлением, зачастую присылают в Госавтоинспекцию и очевидцы нарушения. Поэтому, паркуясь на местах для инвалидов, нужно помнить, что стоянка неожиданно может стать платной.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ