Единый информационно-образовательный ресурс для школ запустят в тестовом режиме с 1 января 2021 года

Единый информационно-образовательный ресурс для учреждений общего среднего образования запустят в тестовом режиме с 1 января 2021 года. Он дополнит процесс изучения учебных предметов, станет методической поддержкой для обучения тех учащихся, которые по каким-либо причинам временно не могут посещать учреждение образования либо нуждаются в дополнительном разъяснении учебного материала при выполнении домашних заданий. Он включает перечень учебных материалов, а также различные сервисы для организации и управления образовательным процессом (электронный дневник, журнал, коммуникация участников образовательного процесса).