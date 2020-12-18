Мобильный датчик контроля скорости будет установлен на а/д М10

В период с 18 по 31 декабря текущего года на 30 км автодороги «Подъезд к г.Гомелю от а/д М10» будет организована в двух направлениях работа мобильного датчика контроля скорости. На данном участке дороги двигаться необходимо водителям легкового транспорта 90 км/ч, водителям грузового транспорта 70 км/ч. Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать безопасный скоростной режим и ответственно подходить к самодисциплине и безопасности на дороге.