Дорожный сбор заменят с 1 января обязательным налогом. Рассрочек не будет — платить будут все и сразу за год

В Минфине Беларуси сообщили, что госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, которую в народе называют «Дорожный сбор» решили заменить налогом. Произойдет это с 1 января 2021 года и предусмотрено проектом изменений в Налоговый кодекс на 2021 год. Налог не будет взиматься в отношении транспортных средств, снятых с учета с 1 января до 1 июля 2021 года. За 2021 год сумма налога составит Br29 (на уровне предполагаемого размера базовой величины). Налог в 2021 году надо будет заплатить не позднее 15 декабря. Соответствующее извещение налоговые органы направят гражданам не позднее 1 ноября 2021 года. При этом ставки налога для пенсионеров предлагается снизить на 50%, для инвалидов III группы — на 25%. Транспортные средства, зарегистрированные до 1 января 1992 года, облагаться налогом не будут. Те, кто заплатил за допуск к движению по старой системе, будут на это время освобождены от уплаты налога.