Давайте вместе поможем малышу! Трехлетнему Сашеньке Проходскому жизненно необходим откашливатель

Трехлетнему Сашеньке Проходскому жизненно необходим откашливатель. Благотворительный фонд «Дать Надежду» просит неравнодушных мозырян оказать помощь

В шесть месяцев у Саши диагностировали ДЦП, но позже оказалось, что это спинальная мышечная атрофия 2 типа. Как и любой ребенок, Саша очень весёлый, сверхразговорчивый, ему буквально интересно все. Его мечта — пойти в детский сад, ножками, как это он говорит маме, но для лечения на данный момент ему необходим откашливатель Philips E70, малышу он жизненно необходим. Он помогает удалить скапливающуюся мокроту в лёгких, из-за болезни откашляться как здоровый ребенок он не может, а застой мокроты может привести к легочным заболеваниям, пневмонии, что может привести к летальному исходу. Родители и близкие эти аппараты приобретают самостоятельно, оборудование дорогостоящее, стоимость 7 310 USD. Помочь Саше можете и вы!

ВЫБЕРИТЕ УДОБНЫЙ ДЛЯ ВАС СПОСОБ ПОМОЩИ:

1.Переводом на расчётный счёт фонда

Р/С BY74POIS30150046954101933001 в ОАО «Паритетбанк» г.Минск получатель – Фонд «Дать Надежду» УНП № 790613339 Код Банка POISBY2X,

2.Через платёжную систему ЕРИП (номер услуги 7449356).

3.Пожертвованием по банковским картам через систему электронных платежей bePaid на сайте фонда «Дать Надежду»

Обращаем Ваше внимание на то, что пожертвование по банковским картам возможно будет произвести только при подключённой у Вас услуге 3-D Secure.

4.Также Вы можете совершить телефонный звонок на Благотворительную линию со стационарного телефона по номеру 8 902 2150101 (стоимость пожертвования 3 рубля), данная услуга доступна со стационарного телефона.