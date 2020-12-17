Акция «Спасибо, доктор!» прошла в школах района

Акция «Спасибо, доктор!» прошла во многих школах района и области. Ребята рисовали, устраивали флэшмобы, таким образом поддерживая врачей в непростой период.

Около 4000 школьников области поучаствовали в акции «Спасибо, доктор!». Активное участие в ней приняли и ребята из Мозырского района. В своих рисунках школьники изображали медицинских работников, таким образом ребята постарались выразить им свою благодарность в непростое время. Пандемия коронавируса показала обществу истинную роль медицины и медиков. О самоотверженности и профессионализме врачей заговорили с высоких трибун и телеэкранов. Творческие работы школьников педагоги передали в медицинские учреждения, где будут оформлены тематические выставки. Проведение социальной акции инициировано главным управлением образования облисполкома.