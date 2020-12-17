Российские партнеры ОАО «Мозырьсоль» вручили подарки воспитанникам Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации

Предприятие «Мозырьсоль» уже 16 лет покровительствует Центру коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Помогают сами, привлекают и партнеров, в том числе и российских дилеров. Несмотря на пандемию коронавируса, представители российского бизнеса приехали в Мозырское учреждение образования для особенных детей, чтобы поздравить с наступающим 2021 и подарить подарки.

2020 год – непростой и нестабильный. Несмотря на это, в нем есть место добру. Российские партнеры предприятия «Мозырьсоль» приехали в центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, чтобы помочь. Помочь, не смотря на пандемию коронавируса, не смотря на закрытые границы.

Конечно, коронавирус внес свои коррективы в нынешний визит представителей российского бизнеса. Если в прошлом году воспитанники центра подготовили благотворителям яркий праздничный концерт, то в этом ограничились экскурсией – демонстрацией достижений за этот год, и вручением подарков.

Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации – это уникальное учреждение образования. На данный момент здесь занимаются 160 особенных детей с рождения и до 18 лет. Ребятам с серьезными заболеваниями здесь помогают максимально реализовать свой потенциал, в том числе, благодаря мозырским солевикам. Уже 16 лет предприятие «Мозырьсоль» в рамках социального партнерства оказывает центру финансовую и иную помощь. Мозырские солевики в своем деле профессионалы, но известны не только благодаря качественной продукции, но и в качестве благотворителей. Постоянно дарят подарки детям из подшефных учреждений образования, а это 14 и 12 школа и 34 детский сад, помогают социально-педагогическому центру, Мозырской первичной организации «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам». На предприятии есть свой волонтерский отряд и стенд, который так и называется «Благо Твори». А еще мозырские солевики уверены – делать добро – это счастье, которое потом обязательно возвращается.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ