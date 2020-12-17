МРЭО меняет режим работы в предновогодние и праздничные дни

Прием граждан по вопросам регистрации транспортных средств и выдачи водительских удостоверений, в том числе с заявлениями об осуществлении административных процедур, обычно осуществляется со вторника по субботу, а выходными днями являются воскресенье и понедельник. Однако в связи с предстоящими праздничными днями, режим работы в регистрационно-экзаменационных подразделениях ГАИ изменится. 25 декабря и 1, 2 и 7 января – выходной, суббота, 26 декабря – переносится на понедельник, 28