«COVID, маска… Новый год!» В Беларуси объявили конкурс на лучшую маску от COVID-19

«COVID, маска… Новый год!» Конкурс на самую оригинальную защитную маску объявило подведомственное Минздраву страны издание «Медицинский вестник». «Декабрь 2020-го мы встретили в защитных масках. И уже точно – будем встречать в них 2021-й. Но это не повод хандрить и отказываться от любимого праздника. Наоборот, время готовить оригинальные новогодние маски-аксессуары! Забавные, мегапозитивные, яркие! Очень хочется увидеть их все и показать миру. Поэтому запустили конкурс «COVID, маска… Новый год!», — именно так обращаются к белорусам организаторы конкурса. Согласно условиям, главный аксессуар пандемийного 2020 года можно выполнить в любой декоративно-прикладной технике (роспись, аппликация, вышивка, декорирование бусинами, др.) В маске нужно сфотографироваться и прислать на электронный адрес [email protected] до 15 декабря включительно. Три самых оригинальных работы будут отмечены дипломами и ценными призами. А самая яркая и выразительная получит Гран При конкурса. Результаты будут опубликованы 17 декабря в газете «Медицинский вестник» и на сайте Medvestnik.by. Принять участие в конкурсе может любой житель Беларуси, возраст участников не ограничен. В теме письма организаторы просят поставить отметку «Конкурсмасок», а в самом письме указать ФИО, возраст автора, город проживания и контактный телефон. Если работа создавалась с помощью взрослых – отметить этот факт. «Будем также очень рады, если вы расскажете нам, как именно создавалась ваша конкурсная маска (буквально несколько строк: как пришла в голову идея дизайна, как продвигался сам процесс и о чем вы размышляли, пока творили). История поможет членам нашего жюри лучше понять вас, вашу идею и оценить степень сложности», — обратились организаторы необычного конкурса к потенциальным участникам.