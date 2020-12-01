1 фигурка = 1 детская улыбка = 1 смелый шаг к выздоровлению! На Мозырском нефтеперерабатывающем прошла акция «Коробка Смелости»

На Мозырском нефтеперерабатывающем прошла акция «Коробка Смелости». Заводчане уже не в первый раз принимают участие в этом благотворительном проекте.

1 фигурка = 1 детская улыбка = 1 смелый шаг к выздоровлению! Так лаконично и в тоже время емко обозначили суть благотворительной акции «Коробка Смелости» ее организаторы. Эти милые позитивные статуэтки будут поднимать настроение детям, которые проходят длительное медицинское лечение, а собранные деньги пойдут на развитие уникального проекта, социальной мастерской «Нышы майстры», где проходят реабилитацию люди, избавившиеся от алкогольной зависимости.

Мозырский НПЗ уже не в первый раз открывает «Коробку смелости», приглашая на предприятие волонтеров акции. Заводчане с удовольствием принимают участие в этом благотворительном проекте. Ведь это возможность творить добро, можно сказать, на своем рабочем месте. От каждого немного душевного тепла, выраженного в символической финансовой поддержке, а вкупе это мощный поток положительной энергии: мы добрее и окружающий мир становится лучше. Одна фигурка – в коробку смелости, вторая – для себя. Это не просто интерьерная вещица ручной работы, это напоминание – делать добро просто! Собранные на НПЗ фигурки передадут в Мозырскую детскую больницу, чтобы поднять ребятам настроение и прибавить храбрости перед медицинскими манипуляциями. Все мозыряне могут также принять участие в этом благотворительном проекте через сайт http://www.majstry.by/.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ