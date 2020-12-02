Новый учебный год стартовал 1 декабря в войсковой части 48694

Слова напутствия, исполнение гимна своей страны, а также торжественный марш с участием личного состава. В декабре в Вооруженных Силах страны начинается новый учебный год. В торжественном митинге к его началу участвовали и военнослужащие войск ПВО.

Солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры – в одном строю. Для кого-то из них это уже привычное дело начинать новый учебный год в воинской форме, подчиняясь командам старшего по званию. Ефрейтор Ренат Лисицкий, выпускник мозырской 13 школы, присягу принимал в мае этого года, поэтому с тяготами воинской службы уже знаком.

Здесь не присутствуют родители, а торжественное мероприятие едва напоминает те, которые проходят в учебных заведениях. Есть, конечно, свои особые воинские традиции. Впрочем, едва ли здесь можно обойтись без напутственных слов. На этот раз в качестве почетного гостя Александр Козлов, подполковник в отставке. Двадцать лет назад он был командиром этой части. Мирное небо над головой – не только привычное пожелание, но и еще боевая задача. Ее выполнение в новом учебном году от военнослужащих отдельного радиотехнического батальона потребует не только знания боевой подготовки, но и технические навыки. Новый учебный год министром обороны объявлен Годом боевой готовности. Насколько соответствует вызовам времени подготовка военнослужащих войск ПВО, должны показать учения. Такой своеобразный экзамен будет проходить не единожды. Уже в следующем календарном году военнослужащих этой войсковой части ждут тактические учения с батальоном, участие в оперативно-тактическом учении «Запад-2021», а также комплексная проверка Министерства обороны.

Вячеслав Приписнов. ТКМ