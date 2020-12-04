4 декабря 2020 нотариусы Гомельского нотариального округа будут консультировать бесплатно

В этом году республиканская благотворительная акция, традиционно приуроченная к празднованию Дня юриста, пройдет в режиме онлайн. Участие в ней примут все нотариальные конторы и нотариальные бюро Гомельского нотариального округа. В течение рабочего дня жители и гости Беларуси могут получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей и иным. С целью минимизации личных контактов, для защиты населения от возможных рисков заражения коронавирусной инфекцией, в день проведения акции нотариусы будут бесплатно консультировать по телефонам нотариальных контор и нотариальных бюро, а также дистанционно с применением видеосвязи (мессенджеров). Формат предоставления бесплатной консультации возможно согласовать заранее, позвонив в нотариальную контору или нотариальное бюро. Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также их контактные данные можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе «Найти нотариуса».