Мозырянин проиграл в онлайн-игры деньги фирмы-работодателя

В начале октября к мозырским правоохранителям обратились представители фирмы, занимающейся реализацией автозапчастей. Они сообщили, что пропал их водитель с крупной суммой денег. Найти его самостоятельно им не удалось, а сотовый телефон был недоступен. Сотрудники ОБЭП ОВД разыскали 44-летнего мужчину. Он не стал отрицать, что присвоил деньги, и рассказал, что в свое время увлекся азартными играми в интернете. Часто денег на игру не было, а играть хотелось. Поэтому он придумал, как ему казалось, идеальную схему.Забирая товары фирмы, он развозил их по точкам доставки. Многие переводили деньги за товар самостоятельно, с использованием безналичных платежных инструментов. Но были и те, кто расплачивался наличными. Сам же водитель являлся материально-ответственным лицом. Полученные за автозапчати средства он был обязан перевести на счет фирмы-работодателя в течение трех дней. Вот тут его и осенило: несколько дней можно было пользоваться чужими деньгами, зачисляя их на личный карт-счет. С начала лета мозырянин стал активно пользоваться придуманной схемой. Где-то выигрывал, где-то проигрывал. Если уходил в минус, полученные денежные средства возвращал за те товары, которые якобы реализовал три дня назад. Но проблемы росли как снежный ком. Проиграв в очередной раз крупную сумму денег, от разочарования и безысходности он нашел утешение в алкоголе. 26 ноября следователями дана правовая оценка действиям мужчины. Возбуждено уголовное дело. Игроман к этому времени при финансовой поддержке родственников и знакомых все деньги фирме уже вернул.