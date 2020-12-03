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Рубрика: Новости

«Белпочта» возобновила услугу по примерке и частичной выдаче товаров

3 декабря 2020, 19:18

В РУП «Белпочта» снова будет работать сервис по примерке и получению некоторых посылок с частичным выкупом. Теперь у клиентов снова появится возможность примерять заказанные в интернет-м агазинах товары на дому, в офисе и в некоторых объектах «Белпочты». В случае если товар не подходит, можно будет оформить возврат. Такая функция предоставлена в рамках пакетов услуг E-commerce, E-commerce MAX.

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