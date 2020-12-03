Белорусский Красный Крест запускает кампанию «Елка желаний»

С 1 декабря 2020 года по 15 января 2021 года Белорусский Красный Крест проводит благотворительную кампанию «Елка желаний» – это ежегодный новогодний проект по сбору подарков для детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации и обычно не получают подарки в новогодние праздники. Для того чтобы подарить детям праздник, организации по всей стране установят новогодние елки. Они появятся в торговых центрах, кинотеатрах и других площадках, список которых будет размещен в первые недели декабря на сайте Белорусского Общества Красного Креста – redcross.by/elka . Елки украсят небольшими открытками с пожеланиями и сюрпризами. Каждый из нас, увидев такую елку, может купить подарок, что указан в открытке, и оставить его в инфоцентре магазина, на стойке регистрации отеля либо передать сотруднику заведения, в котором установлена елка. Этот подарок обязательно доставят ребенку, который находится в сложной жизненной ситуации. Принять участие в благотворительной кампании можно и сделав пожертвование на сайте – donation.redcross.by/elka. На пожертвованные участниками кампании средства будут приобретены недостающие подарки и организованы сюрпризы для детей.