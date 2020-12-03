Встречи с известными мозырянами – новый формат деятельности Мозырского Центра творчества детей и молодежи

Месяц назад Мозырский Центр творчества детей и молодежи вернулся в родное здание после широкомасштабной реконструкции. В такое здание не стыдно и пригласить гостей. Встречи с известными мозырянами – это новый формат деятельности.

Актер Мозырского драматического театра Вадим Дубров пришел в гости к воспитанникам Центра творчества детей и молодежи. В этом году театральная труппа вернулась на родную сцену после масштабной реконструкции. Коллектив центра и ребята тоже вернулись, так сказать, домой после глобального капремонта. Сейчас здесь созданы все условия, чтобы развиваться. Хореография, вокал, изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, журналистика. От детей – желание, от центра – возможности. Обновленное здание потребовало новых форм работы. Одна из них – это встречи с известными мозырянами. От таких встреч выигрывают обе стороны. Вадим Дубров, актер Мозырского драмтеатра им. И. Мележа, в числе первых гостей. Еще один звездный гость – Александр Зенченко. «Алексис» в представлении не нуждается, это творческий бренд района. Как удалось развиться и этого добиться – из первых уст. Подобное общение для ребят – это стимул и мотивация.

К этой встрече готовились как взрослые, так и дети. Ребята тщательно изучили творческую деятельность, сделали презентации. Кюонечно, накопились вопросы, на которые они получили подробные ответы. В общем, диалог получился.

Встречи с известными людьми в формате открытого диалога в Центре творчества продолжатся. Благо, на Мозырщине таких людей хватает.