Акция «Стоп-парковка» стартует в Гомельской области

Акцию «Стоп-парковка» проводит ГАИ в Гомельской области с 3 по 7 декабря. Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями местных исполкомов еще раз обратят внимание автомобилистов на проблему нецелевого использования парковочных мест. В течение пяти дней пройдут рейды по выявлению и пресечению фактов незаконной парковки на местах для инвалидов. Также в планах — встречи и информационно-разъяснительные беседы среди населения, в трудовых коллективах.

В ГАИ призывают всех водителей соблюдать правила остановки и стоянки и проявлять уважение к людям с ограниченными возможностями.