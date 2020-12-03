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Рубрика: Новости

Акция «Стоп-парковка» стартует в Гомельской области

3 декабря 2020, 19:23

Акцию «Стоп-парковка» проводит ГАИ в Гомельской области с 3 по 7 декабря. Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями местных исполкомов еще раз обратят внимание автомобилистов на проблему нецелевого использования парковочных мест. В течение пяти дней пройдут рейды по выявлению и пресечению фактов незаконной парковки на местах для инвалидов. Также в планах — встречи и информационно-разъяснительные беседы среди населения, в трудовых коллективах.
В ГАИ призывают всех водителей соблюдать правила остановки и стоянки и проявлять уважение к людям с ограниченными возможностями.

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