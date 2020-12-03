Отделение дневного пребывания для молодых инвалидов. С оглядкой на правила социального дистанциирования и масочный режим

Сегодня, 3 декабря – День инвалидов. Повод в очередной раз обратить внимания на проблемы людей с ограниченными физическими возможностями. И наш сюжет про бодрость духа и позитивный настрой. В условиях сложной эпидемиологической ситуации их стараются сохранять люди, чья работа связана с помощью и поддержкой молодых инвалидов. В отделении дневного пребывания в Козенках, по-прежнему, кипит жизнь, но с оглядкой на правила социального дистанцирования и масочный режим.

Отделение дневного пребывания для юношей и девушек с ограниченными возможностями расположено в Козенках. Все шесть его кружков и две реабилитационно-трудовые мастерские сегодня продолжают работать в плановом режиме, но с важным нововведением: в условиях сложной эпидемиологической ситуации соцработники, педагоги и воспитанники отделения старательно придерживаются рекомендаций эпидемиологов. На входе ежедневно измеряют температуру, соблюдают масочный режим, рассаживаются на занятиях по правилам социального дистанцирования.

Козенское отделение Территориального центра соцзащиты занимается социализацией инвалидов в возрасте от 18-ти и старше. Здесь их знакомят с правилами поведения в общественных местах, оказывают помощь в развитии навыков поведения, самоконтроля и общения. Учат пользоваться бытовыми приборами, ухаживать за собой. А еще парни и девушки шьют предметы домашнего обихода, лепят и рисуют, мастерят поделки из бумаги и картона и вяжут забавные игрушки. Но главный навык, который приобретают молодые инвалиды, — улыбаться и сохранять бодрость духа и позитивный настрой в любой, даже самой сложной ситуации.

Екатерина Юрченко, Олег Фицнер. ТКМ