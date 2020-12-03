Берегите себя и своих близких! Госэнергогазнадзор напоминает правила безопасности пользования газом в быту

В Мозыре и районе часть жилплощади не подключена к центральному газоснабжению, потребители пользуются индивидуальными баллонными установками. Госэнергогазнадзор напоминает правила безопасности.

Деревенские дома, дачи и даже многоквартирные дома в городской черте, неподключенные к центральному газоснабжению. Использование индивидуальных баллонных установок – это возможность готовить пищу на газу, а еще это источник опасности, если неправильно эксплуатировать такой баллон. Сжиженный углеводородный газ – это смесь бутана и пропана, по своим физическим свойствам он тяжелее воздуха, в случае утечки скапливается внизу помещения. К счастью, подобных несчастных случаев с гибелью людей на территории района в последние годы не было, однако в республике они происходят.