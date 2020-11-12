За первые «десятки» в дневниках: БРСМ поощряет самых старательных учеников

В ноябре Белорусский республиканский союз молодежи продолжает поощрять самых старательных учеников страны в рамках проекта «Моя первая 10». В акции участвуют ученики 8-11 классов, которые входят в БРСМ. Получить промо-бокс очень просто. Если вы с 9 по 14 ноября получили отметку 10 баллов по любому предмету, то делайте фото или селфи с дневник и выкладываете на свои страницы в социальных сетях с хештегом #мояпервая10. И не забудьте отметить аккаунт @brsm. Затем заполните fryre участника на сайте onlinetestpad.com в разделе «Моя первая десятка».Все обладатели самых высоких отметок будут награждены подарками от организаторов.