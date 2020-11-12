Госсаннадзор запретил реализацию 600 кг продуктов в дискаунтерах Гомельской области

За 9 месяцев госсаннадзор проверил, как выполняют санитарно-эпидемиологическое законодательство в магазинах «Светофор» и «Грошык». Нарушения требований выявлены на всех объектах, где были специалисты санслужбы. Среди нарушений преобладали реализация продуктов, не соответствующих гигиеническим нормативам, с истекшими сроками годности, без маркировки или с неполной маркировкой, без документов о качестве и безопасности. В некоторых случаях отсутствовал производственный контроль за условиями хранения пищевой продукции, не соблюдались противоэпидемические мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции. Госсаннадзор направил 13 рекомендаций (предписаний и требований) для устранения нарушений. Вынесено восемь предписаний о запрете реализации 595 кг недоброкачественных продуктов, два предписания о приостановлении реализации в связи с невыполнением противоэпидемических мероприятий.