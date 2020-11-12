В Мозырском государственном педагогическом университете им. И.П.Шамякина возобновляется набор на специальность «Профессиональное обучение (строительство)» в заочной форме получения высшего образования с полным сроком обучения

В Мозырском государственном педагогическом университете им. И.П.Шамякина в 2021 году объявлен набор на специальность «Профессиональное обучение (строительство)» в заочной форме получения высшего образования с полным сроком обучения. Специальность не новая. Подготовка по ней ведется постоянно, однако набор в такой форме обучения не осуществлялся в течение последних 8 лет. Зато была возможность обучаться в дневной форме получения образования или по сокращенной программе.

В университете есть и соответствующая материально-техническая база, и кадровый потенциал, и образовательные технологии, традиции… Для поступления на специальность «Профессиональное обучение (строительство)» в заочной форме с полным сроком обучения абитуриентам необходимо иметь сертификаты ЦТ по трем предметам (математике, физике, языку).

Выпускники колледжей могут поступить и получить диплом о высшем образовании в заочной сокращенной форме за три с половиной года по двум специальностям: «Профессиональное обучение (строительство)» и «Профессиональное обучение (машиностроение)». В дневной форме обучения на 2021 год на физико-инженерном факультете заявлены три специальности: это чисто педагогическая – «Математика, информатика», инженерно-педагогическая – «Профессиональное обучение (строительство)» и IТ специальность «Компьютерная физика» с квалификацией «физик-программист».

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ