Капитально отремонтированы четыре городские лестницы

Капитальный ремонт городских лестниц вышел на завершающую стадию. Эти объекты попали в план проведения мероприятий по благоустройству Мозыря. И уже сегодня полностью готовы три из четырех пешеходных артерий. отремонтированы

Современные и благоустроенные. Так сегодня можно описать некоторые городские пешеходные лестницы. Эти кадры были сделаны весной. Узкие деревянные ступени и покосившиеся перила спуска с улицы Якуба Колоса на Советскую говорили сами за себя. Сегодня, после капитальной реконструкции, лестница выглядит совсем по-другому. Ровные пролеты и ступени, крепкие перила и, главное, освещение – все, для безопасной пешеходной связи между двумя районами города в любое время суток.

Заметно похорошела одна из самых протяженных лестниц в Мозыре. 121 одна ступенька. Такой длинный во всех смыслах путь у студентов полесской кузницы педагогических кадров. На лестнице, которая ведет с улицы Рыжкова на улицу Студенческая, летом полностью разобрали все конструктивные элементы. Затем строители залили опорные стены, ступеньки и положили на них новую плитку. Позаботились об удобных перилах, установили современные фонари. Примерно по такому же рецепту реконструировали и лестницу, которая ведет с улицы Пушкина к кинотеатру «Мир». По достоинству ее уже оценили жители нескольких ближайших улиц. Гарантийный срок у каждой реконструированной лестницы – 5 лет. Но, строители поработали на славу, и стоит надеяться, прослужат новые спуски мозырянам гораздо дольше.

Екатерина Юрченко, Юрий Горобец. ТКМ