Водитель «Мерседеса» сбил восьмиклассницу, которая переходила дорогу по «зебре». С травмами девочку доставили в Мозырскую городскую больницу

В Мозыре произошло очередное ДТП с участием пешехода, пересекавшего проезжую часть по «зебре». Около шести часов вечера 15 ноября 43-летний водитель автомобиля «Мерседес» двигался по улице Социалистической. Вблизи дома №106 он совершил наезд на ученицу 8-го класса, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда девочка получила травмы, с которыми была госпитализирована в реанимационное отделение горбольницы. По предварительной информации водитель «Мерседеса» был трезв. По факту ДТП продолжается проверка. В Госавтоинспекции напоминают, пешеходный переход является местом повышенной опасности, где происходит большая часть столкновений. Подъезжая к пешеходному переходу, водители должны сбавлять скорость и предоставлять преимущество в движении пешим участникам. В то же время пешеходам также обязательно нужно убедиться в безопасности выхода на проезжую часть. Для того чтобы трагедий на дорогах случалось как можно меньше, водителям и пешеходам нужно соблюдать все предписанные правила и относиться друг к другу с уважением. В темное время суток стоит использовать фликеры. Помимо этого, не следует перебегать улицу вне установленных для этого мест либо внезапно выходить на проезжую часть из-за транспортных средств, которые ограничивают обзор водителю.