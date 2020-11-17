Эпидситуация по ВИЧ-инфекции в Гомельской области

Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в январе-октябре 2020 года составил 25,93 на 100 тысяч населения (-31,5 % к уровню 2019 г.), выявлено 365 новых случаев заболевания. На данный момент на территории Гомельской области проживает 8402 человек с ВИЧ-

положительным статусом. В области превалирует половой путь передачи ВИЧ (более 91% случаев). В эпидемический процесс чаще вовлекаются мужчины (63%). Единственный надежный метод убедиться в отсутствии ВИЧ-инфекции – пройти тестирование на антитела к ВИЧ не ранее 6 недель после того, как вы подверглись риску инфицирования. Пройти обследование на ВИЧ можно самостоятельно, приобретя в аптеке набор для тестирования по слюне, либо бесплатно и анонимно в любом лечебно-профилактическом учреждении района.