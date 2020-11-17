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Рубрика: Новости

Курение – фактор риска онкозаболеваний. Прямая линия

17 ноября 2020, 20:07

«Прямая» телефонная линия по вопросам профилактики табакокурения как фактора риска развития онкологических пройдет в Мозырском зональном центре гигиены и эпидемиологии.
Как сообщает отдел общественного здоровья ГУ «Мозырский зональный центр гигиены и эпидемиологии» с 16 по 22 ноября Гомельская область примет участие в республиканской информационно-образовательной акции по профилактике табакокурения как фактора риска развития онкологических заболеваний. В рамках проведения акции с 16 по 22 ноября в государственном учреждении «Мозырский зональный центр гигиены и эпидемиологии» будет проведена «прямая» телефонная линия с 10 до 11 по телефону 8 (0236)257139 ответят специалисты – валеологи отдела общественного
здоровья.

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