Мозырян пригашают принять участие в общественном обсуждении, подготовке предложений по совершенствованию национального законодательства

2021 год будет ознаменован важнейшим событием в жизни нашей страны: представители всех регионов Беларуси – люди разных социальных групп, профессий и возрастов – обсудят актуальные вопросы жизни государства и общества, подведут итоги прошедшей пятилетки, выработают направления стратегии дальнейшего развития республики на Всебелорусском народном собрании. Мозырян приглашают принять участие в общественном обсуждении, подготовке предложений по совершенствованию национального законодательства. Свои предложения можно будет оставить в общественной приемной при Мозырском районном исполнительном комитете во вторник и четверг с 16.00 до 18.00 в период с 12 ноября 2020 года по 21 января 2021 года по адресу: г. Мозырь, пл. Ленина В. И., 16, каб. № 100. Предложения в указанные часы принимаются как лично, так и по телефону 8 (0236) 32-54-86. С графиком работы общественной приемной можно ознакомиться на официальном сайте Мозырского районного исполнительного комитета в разделе «Общественная приемная».