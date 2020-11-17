С 1 декабря в Беларуси на 6 % увеличится основной размер трудовой пенсии.

В соответствии с указом предусмотрен перерасчет с 1 декабря всех трудовых пенсий: по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Перерасчет будет произведен путем корректировки фактического заработка пенсионера исходя из средней зарплаты, примененной при предыдущем перерасчете пенсий, с повышением ее величины на 6 %.

При этом размер повышения у каждого пенсионера будет свой, так как он зависит от стажа и заработной платы до выхода на пенсию, а также надбавок к основной пенсии. Это второй в нынешнем году перерасчет трудовых пенсий. Прежний был в июле, тогда их повысили в среднем на 5,7 %. Декабрьский перерасчет коснется более 2 миллионов пенсионеров.