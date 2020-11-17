Досрочно в 2020 году материнским капиталом воспользовались 259 мозырских семей

Досрочно в 2020 году материнским капиталом уже воспользовались 259 мозырских семей. Долгосрочная материальная поддержка дается при рождении или усыновлении третьего и последующих детей.

За январь-октябрь 2020 года Мозырским райисполкомом принято 259 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала, из них: 219 – на улучшение жилищных условий, 26 – на получение образования и 14 – на получение стоматологических услуг. Программа семейного капитала продлена до 2024 года включительно. Значительной новацией является расширение направлений его досрочного использования (до достижения ребенком 18 лет). Одно из них — улучшение жилищных условий для тех, кто состоит на учете нуждающихся. Причем варианты различные — приобретение жилья, погашение задолженности по выданным кредитам. Второе направление – получение платных медицинских услуг. Оно предусматривалось и раньше, но теперь расширено за счет стоматологических услуг, которые могут быть получены любым членом семьи. Третье – получение высшего образования первой ступени также любым членом семьи. Долгосрочная поддержка многодетных семей – семейный капитал, — дается в размере 22 500 руб. при рождении, усыновлении (удочерении) третьего или последующих детей. За январь-октябрь 2020 года. в Мозырском районе семейный капитал назначен 187 семьям.