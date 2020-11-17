Обязательный масочный режим. Где нельзя находиться без маски и могут ли за ее отсутствие оштрафовать?

Магазины, кафе, спортклубы, общественный транспорт и собственное рабочее место. Это далеко не полный список мест, где с 9 ноября жители Мозыря и региона должны находиться только в средствах индивидуальной защиты, то есть – в масках. Для персонала заведений и организаций, в общем-то, ничего нового: для них соблюдение санитарно-эпидемиологических норм строго обязательно еще с апреля этого года. Для обывателя же ношение масок носило рекомендательный характер. Теперь, если ваше лицо не защищено маской, вас могут (и это вполне законно!) отказаться обслуживать, к примеру, в супермаркете.

Штраф за отсутствие маски для физлиц пока не предусмотрен. Прямую ответственность за посетителей, пассажиров, покупателей, клиентов будут нести руководители организаций. В первую очередь, эпидемиологи призывают к личной ответственности перед собой и своими близкими. Именно желание сохранить собственное здоровье выступает сильнейшей мотивацией «надень уже эту маску»! К акции с таким хэштегом присоединились многие мозырские объекты общепита, магазины, образовательные студии. В своих соцсетях они призывают не игнорировать масочный режим. Кстати, размещенная недавно в одном из городских пабликов информация о крупном штрафе за отсутствие маски – всего лишь очередной фейк.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ