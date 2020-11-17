Любой ремонт можно сравнить со стихийным бедствием, организованным группой лиц по предварительному сговору. Особенно, если речь идет о капитальном ремонте жилого дома. Тем не менее, этого события с нетерпением ждут многие мозыряне. Ведь капремонт – это обновленные инженерные сети и фасад дома, отремонтированные крыша и крыльцо, крепкие, надежные входные двери. «Евроремонта» в квартирах, конечно, ждать не стоит. Но часть работ коммунальщики точно возьмут на себя. С полным списком того, что планируется сделать, жильцов дома знакомят на предварительном собрании.
В целом, по словам специалистов, при проведении капитального ремонта жилого дома, важным является взаимодействие собственников и нанимателей с представителями жилищно-коммунальных служб. Чем активнее проходит этот процесс, тем быстрее завершаются сами все работы.
Здесь, в домах номер 80 и 82 по улице Пролетарская, капремонт в разгаре. Параллельно идут работы по реконструкции и благоустройству дворовой территории. Сейчас коммунальщики работают более, чем на десяти объектах в городе – капитально ремонтируются дома 1972-1973 года постройки. Узнать, есть ли планы на капремонт вашего дома, можно на сайте Мозырского райисполкома.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ
Капитальный ремонт домов на улице Пролетарской
Любой ремонт можно сравнить со стихийным бедствием, организованным группой лиц по предварительному сговору. Особенно, если речь идет о капитальном ремонте жилого дома. Тем не менее, этого события с нетерпением ждут многие мозыряне. Ведь капремонт – это обновленные инженерные сети и фасад дома, отремонтированные крыша и крыльцо, крепкие, надежные входные двери. «Евроремонта» в квартирах, конечно, ждать не стоит. Но часть работ коммунальщики точно возьмут на себя. С полным списком того, что планируется сделать, жильцов дома знакомят на предварительном собрании.