Капитальный ремонт домов на улице Пролетарской

Любой ремонт можно сравнить со стихийным бедствием, организованным группой лиц по предварительному сговору. Особенно, если речь идет о капитальном ремонте жилого дома. Тем не менее, этого события с нетерпением ждут многие мозыряне. Ведь капремонт – это обновленные инженерные сети и фасад дома, отремонтированные крыша и крыльцо, крепкие, надежные входные двери. «Евроремонта» в квартирах, конечно, ждать не стоит. Но часть работ коммунальщики точно возьмут на себя. С полным списком того, что планируется сделать, жильцов дома знакомят на предварительном собрании.

В целом, по словам специалистов, при проведении капитального ремонта жилого дома, важным является взаимодействие собственников и нанимателей с представителями жилищно-коммунальных служб. Чем активнее проходит этот процесс, тем быстрее завершаются сами все работы.

Здесь, в домах номер 80 и 82 по улице Пролетарская, капремонт в разгаре. Параллельно идут работы по реконструкции и благоустройству дворовой территории. Сейчас коммунальщики работают более, чем на десяти объектах в городе – капитально ремонтируются дома 1972-1973 года постройки. Узнать, есть ли планы на капремонт вашего дома, можно на сайте Мозырского райисполкома.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ