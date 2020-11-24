В последние дни октября поселок Криничный праздновал свое 45-тилетие. Юбилей позади, время подарков продолжается

Вот так выглядит сегодня территория Криничанского лесничества. Даже в холодных дождливый осенний день взгляд радуется, глядя на свежую зелень и обилие зверья. Причем в свободном пространстве. Лоси, волки, орлы и еще много-много их собратьев. Опасности не представляют, действительно, только радуют глаз. Весной прошлого года Андрей Марачковский, директор лесхоза, в интервью телеканалу признался, завершится благоустройство лесничеств, вполне возможно, выйдут на районные территории. Ведь красотой нужно делиться. Обещание сдержал. Это кадры установки малой архитектурной формы на перекрестке в Криничном. Что называется, на этом перекрестке сошлись возможности лесхоза и желания сельсовета. В итоге получилась мельница.

Еще накануне 45-тилетнего юбилея в Криничный заглянул резчик лесхоза Александр Зенченко со своей пилой и массой идей. В Криничном в этот время шло плановое благоустройство, обрезали аварийные деревья. В итоге фантазия Александра на пне поселила семью сов. Сегодня этот деревянный арт-объект органично вписался в поселковый пейзаж. Надеется, что и мельницы придутся криничанцам по душе. Уже сегодня мельница стоит, стоит уверенно. А вот новые идеи – на подходе. Деревянные малые архитектурные формы, фигурки от мозырского лесхоза, -прекрасное украшение любой территории сельского совета. Творческий симбиоз продолжается.

Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ