На площади Ленина устанавливают новогоднюю елку

До конца осени осталось меньше недели. И уже традиционно в последних числах ноября Мозырщина начинает готовиться к встрече Нового года.

Год с красивой симметричной цифрой 2020 подходит к своему логическому завершению. К високосным годам люди всегда относились настороженно, 2020 своим непростым содержанием основательно подкрепил эти опасения. Для людей характерна еще одна черта – вера в лучшее, вера в то, что наступающий год обязательно будет лучше своего предшественника. Мозырщина уже готовится в праздничной и яркой обстановке перелистнуть еще одну страницу своей летописи. Несмотря на масштабные ремонтные работы, на центральную площадь привезли главный символ праздника – ель модельной внешности. Высокорослая красавица, дополнительные метры добавит металлический каркас, на котором крепится дерево. Для того, чтобы придать кроне объем, по блокам будут закреплены небольшие деревья. После того, как ель обретет устойчивость, ее украсят игрушками и гирляндами. Это архивное видео. Но вскоре вот такие новогодние красавицы будут установлены в каждом микрорайоне. Постепенно Мозырь засияет яркими цветами. Во время, когда световой день становится все короче, разнообразная многочисленная иллюминация придаст оптимизма и ощущения надвигающегося торжества. Административные здания, кафе и магазины примут участие в негласном соревновании на лучшую подготовку к встрече 2021 года. А победителем в этом соревновании будут все мозыряне и гости города. Кстати, ремонт площади к Новому году будет завершен.