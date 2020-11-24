Следователи Гомельской области отмечают стремительный рост количества киберпреступлений в регионе. Информация опубликована на официальном сайте Следственного комитета.

В Гомельской области отмечается значительный рост преступлений в сфере высоких технологий. Так, за 10 месяцев этого года зарегистрировано 2295 фактов. Это почти в два раза больше, чем в 2019 году. К слову, это общереспубликанская тенденция. Наибольший рост в регионе отмечается на территории Гомеля, Жлобинского, Мозырского, Речицкого, Светлогорского районов. Практически 90% от общего числа этих преступлений сопряжены с хищением имущества путем использования компьютерной техники. По-прежнему широко распространена преступная практика хищения денежных средств с карт-счетов граждан посредством вишинга. Злоумышленники, представляясь банковским работниками, звонят на мобильные телефоны людей, путем психологической манипуляции выведывают информацию о наличии банковских карт и их реквизитов. Чаще всего сообщают потенциальной жертве ложную информацию о подозрительных попытках перевода или снятия денег с карт-счетов и необходимости пресечения неправомерных операций. С первых минут разговора лжебанкиры придерживаются наступательной манеры общения, задают многочисленные вопросы, не давая собеседнику возможности осмыслить поступающую информацию. Для придания большей убедительности они называют известные им имя и отчество держателя карты, используют в речи банковскую терминологию. Зачастую злоумышленники маскируют свой абонентский номер под реальный номер банка. Распространены случаи, когда преступники под видом широкопрофильных специалистов «Беларусбанка» предлагают клиентам других банковских учреждений оказать бесплатную услугу по предотвращению кибератак на их карт-счета. В октябре 62-летний житель Мозыря, не являющийся держателем карты «Беларусбанка», сообщил злоумышленнику реквизиты своих четырех карт иных банков и одной карты супруги. В результате противоправных действий с карт-счетов супругов списано свыше 41 тысячи рублей. В арсенале лжебанкировов присутствуют и заманчивые предложения о дистанционном оформлении выгодных депозитов. Распространенным способом хищения денежных средств с карт-счетов граждан является фишинг – действия, направленные на получение конфиденциальной информации (паспортных данных, реквизитов банковских карт, логина и пароля от интернет-банкинга и т.д.) посредством направления ссылок на фейковые интернет-страницы. Чаще всего в сети преступников попадают пользователи торговых интернет-площадок. Получив необходимую информацию, преступник снимает с карт-счета имеющиеся там деньги. Как правило, общение между злоумышленником и потерпевшим осуществляется исключительно посредством мессенджеров. Согласно правилам пользования банковской картой, запрещается передавать ее для использования третьим лицам, разглашать реквизиты. Однако на практике держатели карт по различным причинам часто игнорируют меры безопасности. Еще один вид мошенничества. Злоумышленники под различными предлогами просят у граждан телефон, подключаются к услуге мобильного банкинга, получают от оператора связи быстрый кредит в размере до 100 рублей и переводят деньги на свой счет. Способы совершения преступлений в сфере высоких технологий и против информационной безопасности постоянно видоизменяются, поэтому гражданам необходимо постоянно актуализировать свою цифровую грамотность.