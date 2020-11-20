В Мозырском РОВД наградили местного жителя, который первым увидел и сообщил о поджоге здания отдела ГАИ

Благодарность за содействие в раскрытии особо тяжкого преступления – поджога здания отдела ГАИ, — сегодня вручили мозырянину Виктору Пиляку. В присутствии командирского состава райотдела внутренних дел Виктора Николаевича поблагодарил начальник РОВД Михаил Синельников. Приятный бонус к грамоту – конверт с денежной премией.

Уже после награждения Виктор Николаевич рассказал, в ту злополучную ночь помог 30-летний опыт службы в Департаменте охраны. На звон разбитого стекла, раздавшегося в тишине ночной улицы, отреагировал моментально, выглянул в окно и заметил поджигателя. Позже пожарные скажут, звонок неравнодушного очевидца был своевременным: удалось минимизировать потери от пожара в самом здании отдела ГАИ, и не допустить, чтобы пострадали люди в прилегающем общежитии.

Екатерина Юрченко, Вячеслав Приписнов. ТКМ