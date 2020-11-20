Новогодние представления и подарки для детей от профсоюзов Гомельской области

Профсоюзы Гомельской области готовят поздравления детей с новогодними праздниками. Рождественские и новогодние мероприятия в регионе планируют провести с 14 декабря по 15 января. В это время у профсоюзных лидеров будет достаточно плотный график. В планах — посещение детских домов, школ-интернатов, социальных приютов, домов семейного типа, где воспитывают детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Для дошколят и учеников младших классов — детей работников предприятий и учреждений — также организуют праздники, утренники и елки с вручением подарков, экскурсии на новогодние представления в театры, цирк, дворцы и дома культуры. Особое внимание уделят многодетным, неполным и малообеспеченным семьям членов профсоюза. Одним из самых ярких моментов станет областная благотворительная профсоюзная новогодняя елка. Ее наметили провести 24 декабря на базе культурно-спортивного комплекса Гомельского отделения Белорусской железной дороги.