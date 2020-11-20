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Рубрика: Новости

Минздрав запускает Google-платформу «Covid-содействие»

20 ноября 2020, 20:46

Минздрав запускает Google-платформу «Covid-содействие».
Ссылка на Google-форму размещена в рубрике «Информация о новой коронавирусной инфекции COVID-19» раздела «Для специалистов» официального сайта министерства (http://minzdrav.gov.by/). Любой медицинский работник анонимно может проинформировать Министерство здравоохранения о недостатках в СИЗах, лекарствах, расходных материалах и прочем оборудовании и средствах, необходимых для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Единственное, в Google-форме нужно обязательно указать наименование организации здравоохранения, в которой трудится медицинский работник.

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