Национальный парк «Припятский» готовит программу «Невероятные приключения в новогоднем сафари-парке»

Новогодняя программа Национального парка «Припятский» создана для гостей разного возраста. Малышам и взрослым будет интересно побывать на подворье полесского Деда Мороза. В деревянном срубе они смогут рассказать новогоднему волшебнику о самом заветном желании и рассмотреть, как живет добрый персонаж. Запланированы прогулка по зимнему лесу и хороводы вокруг яркой елки. Организаторы не раскрывают все секреты, но уверяют, что готовят много сюрпризов, поэтому скучать не придется. Гостей ждут на новогоднюю программу с 27 ноября.