Старики и забота, с соблюдением всем противоковидных мер. Как работает соцслужба во вторую волну пандемии?

Коронавирус внес свои коррективы в нашу жизнь, тем не менее жизнь продолжается, с соблюдением определенных правил и условий. Контроль температуры тела, социальное дистанцирование, использование средств индивидуальной защиты, антисептиков. Эти же рекомендации тщательно выполняют и работники соцслужбы – жизненно важной службы, ведь подопечные в силу возраста, болезней и одиночества зачастую не могут самостоятельно полноценно о себе позаботиться.

Обращение на Вы соцработник Оксана Бобр использует разве что в присутствии съемочной группы. За 10 лет общения со своей подопечной, а уже, можно смело сказать, подругой, давно перешли на ты. У Людмилы Анатольевны не осталось родных, из-за проблем со здоровьем пенсионерка редко покидает квартиру. Посещают и помогают соседки, благо с ними повезло, и, конечно, соцработник.

Людмила Анатольевна, несмотря на непростую жизнь – общительная оптимистка. Еще до пандемии коронавируса у нее часто собирались соседки-подружки, сейчас главный собеседник – соцработник. И молодость вспомнят, и новости обсудят, а еще Оксана помогает обустроить быт – сходит за продуктами и лекарствами, поможет с уборкой, все с соблюдением мер предосторожности. За Оксаной Бобр закреплены 11 подопечных, которых она посещает дважды в неделю, и этих визитов действительно ждут. Всего на обслуживании соцработников находится более тысячи человек. Это одиноко проживающие люди, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем и которые нуждаются в постоянной помощи. Чтобы не поставить под угрозу своих подопечных, в территориальном центре социального обслуживания населения четко выполняют все противоэпидемические требования.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ