В Мозырском районе задержали наркодилера. Помимо психотропов, у него нашли оружие

В Мозырском районе задержали наркодилера. Выйти на поставщика зелья удалось оперативникам наркоконтроля и областного управления КГБ после задержания 33-летнего наркопотребителя из Мозыря. У него нашли свертки с амфетамином и марихуаной — особо опасные вещества хранились в доме и арендуемом гараже. Выяснилось, что товар приобретен у 46-летнего жителя Мозырского района. В доме дилера нашли свертки с амфетамином, фасовочные пакеты, электронные весы, а также боевой арсенал (винтовку с оптическим прицелом, охотничье ружье без регистрации, патроны и порох). Оружие и боеприпасы направлены на экспертизу. Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков. Старший фигурант привлекался в 90-х годах к уголовной ответственности за хулиганство и причинение телесных повреждений.