В ближайшие дни ГАИ проведет комплекс профилактических мероприятий «Сохраним будущее»

За 10 месяцев текущего года на территории Гомельской области зарегистрировано 45 дорожно-транспортных происшествий, в которых 49 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести и 3 — погибли. По сравнению с прошлым годом, несмотря на снижение количества ДТП с участием несовершеннолетних и раненых в них детей, возросло количество случаев с трагическим исходом. В связи с этим, с 20 по 24 ноября на территории Гомельской области Госавтоинспекцией будет проведен комплекс профилактических мероприятий под названием «Сохраним будущее!», цель которого – предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. В рамках мероприятия сотрудниками ГАИ проведут профилактические акции и целенаправленные рейдовые мероприятия, направленных на выявление и пресечение нарушений ПДД водителями, детьми и родителями с детьми. С нарушителями будет проводиться разъяснительная работы по недопущению совершения правонарушений, также госавтоинспекторы расскажут об опасности, поджидающей на дороге.