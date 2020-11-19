Мозырский инспектор ГРОЧС стал олигархом. В профилактическом видеоролике

По итогам областного конкурса профессионального мастерства «Лучший пропагандист — 2020» победителем стал старший инспектор Мозырского районного подразделения МЧС Сергей Наконечный, то есть он лучше всех показал свои творческие способности и знания в области безопасности жизнедеятельности. На этой победе в мозырском отделе решили не останавливаться.

Новый состязательный рубеж – еще один конкурс областного уровня. В рамках профилактической акции «Не прожигай свою жизнь» каждое подразделение должно подготовить информационно-пропагандистский ролик, в мозырской видеопрофилактике главную роли исполнил Сергей Наконечный. Старший инспектор превратился в мозырского олигарха, который очень любит курить в постели. Не только актер, но и сценарист, режиссер. Чего не сделаешь ради того, чтобы мозыряне в очередной раз задумались о собственной безопасности.

В работе над роликом приняли участие коллеги и знакомые Сергея Наконечного. Все вместе надеются, победа и в этот раз будет за отделом.