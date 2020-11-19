Четыре компьютерных томографа планируют установить в больницах Гомельской области в начале 2021 года

В данный момент в области функционируют 13 аппаратов для КТ-исследований. В начале 2021 года планируется установить еще 4 КТ — для областной клинической больницы, Гомельской городской клинической больницы №3, Мозырской горбольницы, Калинковичской центральной райбольницы.

Также прорабатывается вопрос о приобретении за счет чернобыльских средств компьютерных томографов в больницы Чечерска и Брагина, которые будут обслуживать и население близлежащих районов: Буда-Кошелевского и Кормянского, Лоевского и Хойникского соответственно.