Национальный правовой портал представил новый ресурс для студентов

Национальный правовой интернет-портал предлагает студентам и всем, кто хочет ими стать, новый ресурс «От поступления до распределения: полезные правовые акты для студентов».

Основные направления правового регулирования представлены в форме интерактивной инфографики.

Каждая пиктограмма дает доступ к подборке основных правовых актов по вопросам поступления в учебное заведение, прохождения практики и аттестации, распределения и перераспределения, назначения стипендии и иных денежных выплат, предоставления места в общежитии и льгот на проезд, получения образования на платной основе. Отдельный раздел посвящен получению образования в нашей стране иностранными гражданами.

Также, предоставляется возможность внести предложения по совершенствованию системы образования.