Мозырский драмтеатр с 21 ноября приглашает на премьеру «Эти свободные бабочки»

С 21 ноября Мозырский драмтеатр приглашает жителей и гостей города на па спектакль «Эти свободные бабочки» в постановке Светланы Джелиевой по одноименной пьесе всемирно известного американского драматурга Леонарда Герша. Это добрая, немного наивная история любви молодого, с рождения слепого, музыканта к юной, эксцентричной девушке, мечтающей о карьере актрисы. История заставит размышлять и анализировать о любви, родительских наставлениях, самостоятельности, мечте.

Спектакль состоится 21, 27 и 28 ноября в 19:00.

Обратите внимание, что при рассадке в залах соблюдаются принцип социального дистанцирования и другие рекомендуемые противоэпидемические меры.