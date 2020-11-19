Масочный режим ввели уже по всей Беларуси

По всей Беларуси уже введен масочный режим. Как полагают белорусские медики, выход на плато в республике состоится ближе к Новому году.

В настоящее время в стране проводятся профилактические мероприятия по предупреждению распространения COVID-19. Напомним, с введением масочного режима граждане должны использовать СИЗ в магазинах и торговых центрах, кафе и ресторанах, аптеках, поликлиниках и больницах, в школах, колледжах и университетах, административных зданиях, на спортивных объектах, в общественном транспорте (в том числе в такси), а также в любых местах, где нет возможности соблюдать социальную дистанцию.