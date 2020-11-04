В Мозыре появились лжегазовщики и лжеспециалисты

Недавно в нашем городе появились лжегазовщики и лжеспециалисты, которые продают местным жителям втридорога газовые извещатели. За прибор, который стоит не более 40 рублей, требуют от 140 до 200 рублей. И это со скидкой. За последние две недели был выявлен целый ряд подобных случаев. Мошенники представляются сотрудниками государственной газоснабжающей организации, пугают взрывами газа, крупными штрафами за отсутствие газового извещателя, в буквальном смысле сдирают кучу денег и исчезают. Обычно происходит так: якобы специалист звонит в дверь, сообщает о проверке газового оборудования, может предоставить удостоверение инспектора по контролю безопасности и проходит на кухню. Только, как отмечают очевидцы, на газовую плиту даже не смотрят, а сразу предлагает приобрести газовый извещатель по приятной цене. Скидки выдумывают на ходу: многодетным, одиноким, престарелым, инвалидам. Уверяют, что без нее извещатель вместе с установкой обойдется в 200-400 рублей. Вот только стоит он порядка 40 рублей. А «пищалка» на батарейках и того меньше – всего 30 рублей. Мозырский комбинат противопожарных работ обращает ваше внимание, что сотрудники организации приходят на дом только после оформления заявки-вызова. Также советуют обязательно уточнять по телефону, является ли пришедший к вам продавец или инспектор сотрудником данной организации. Тел. для справок: 25-49-34, 25-49-13.